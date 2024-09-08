Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 4’ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Yüksel Can (39) isimli kadın, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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