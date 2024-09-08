Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

        YARALILARDANBİRİ HAYATINI KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Yüksel Can (39) isimli kadın, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YARALILARDANBİRİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 4’ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Yüksel Can (39) isimli kadın, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti

        Benzer Haberler

        Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank salça kaynatıp, gazetecilere ikram e...
        Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank salça kaynatıp, gazetecilere ikram e...
        Mustafa Varank, Bursa'da Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği...
        Mustafa Varank, Bursa'da Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın sönd...
        GÜNCELLEME - Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın sönd...
        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyo...
        Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyo...
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi