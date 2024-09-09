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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti

        BURSA'da kaykayıyla parka giden Yusuf Çakır (10), yolun karşısına geçerken, servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:25
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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti
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        BURSA'da kaykayıyla parka giden Yusuf Çakır (10), yolun karşısına geçerken, servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü Özcan S. (53), Yenişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitmek üzere evinden çıkan Yusuf Çakır'a, kaykayıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptı. Sürücü, aracın altında kalan Çakır’ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan S. olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi. Ekipler, kaldığı adresi belirledikleri şüpheliyi bu sabah yakalayarak gözaltına aldı.

        'TRAFİK LEVHASI YOK, KASİS YOK'

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yusuf Çakır’ın dayısı Kadir Eroğlu, yeğeninin öldüğü yerde birçok kez kaza olduğunu söyleyerek, “Dün akşam saat 18.00 sıralarında yeğenim Yusuf Çakır, burada kaykayla kayarken, bir araç Yusuf'a vuruyor. Kazanın ardından ilk başta duruyor, kısa bir süre sonra da kaçıyor. Şüpheli yakalandı. Biz şikayetçi olduk. Süreci takip edeceğiz. Burada parkın içinde, bu arabaların bu kadar hızlı gitmesi hiç normal değil. Hiç değil. Burada defalarca kaza oldu. Parkın dibinde. Bu kazaların önüne geçilmesi lazım. Herkes arabayla, istediği gibi motorlarla hızlı gitmemesi lazım. Herhangi bir trafik levhası, kasis yok. Bir an önce yapılmasını istiyorum" dedi.

        'BUGÜN 4'ÜNCÜ SINIFA BAŞLAYACAKTI'

        Kendisinin de 3 çocuğu olduğunu belirten Eroğlu, "Biri Yusuf'un yaşında. O da benim kanımdandı ama gitti. Bu saatten sonra ne olur, onu da bilmiyorum. Nasıl ayakta dururuz, onu da bilmiyorum. Ama bittik. Yusuf, Şahin Yılmaz İlkokulu'na gidiyordu. 4'üncü sınıfa geçmişti. Bugün dersbaşı yapacaktı, başlayamadı” diye konuştu.

        Öte yandan, Yusuf Çakır'ın annesi ile babasının ayrı ve bir ağabeyinin olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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