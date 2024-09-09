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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:00
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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır, Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Öte yandan, Yusuf Çakır'ın ölümüne neden olan servis minibüsü sürücüsü Özcan S. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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