Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞAVERİLDİBursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Bursa'da kaykayıyla parka giderken servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır, Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan, Yusuf Çakır'ın ölümüne neden olan servis minibüsü sürücüsü Özcan S. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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