2 gün önce hayvanlarını kontrole çıktı, devrilen traktörünün altında ölü bulundu

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde oturan Muharrem Akyol, 2 gün önce Samanlı Dağları'nda otlamaya bıraktığı büyükbaşlarını kontrol etmek için 16 FCH 71 plakalı traktörüyle evinden ayrıldı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Muharrem Akyol'u aramak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında Akyol, Ortaköy Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta Çobançeşme mevkisinde devrilen traktörünün altında ölü olarak bulundu.

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