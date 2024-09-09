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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti (3)

        SÜRÜCÜTUTUKLANDIBursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde kaykayla yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs Özcan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:22
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        Kaykayla parka giderken servis minibüsünün çarptığı Yusuf hayatını kaybetti (3)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde kaykayla yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır’a çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs Özcan S., Yenişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Özcan S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazadan hayatını kaybeden Çakır ise Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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