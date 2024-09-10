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        2'nci kattan düşen bebek ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci katın penceresinden düşen Hamza E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:05
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        2'nci kattan düşen bebek ağır yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2’nci katın penceresinden düşen Hamza E. (2) ağır yaralandı.

        Olay, 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yaşayan Mahmut E. (32) ve Merve E. (25) çiftinin bebekleri Hamza E., iddiaya göre annesi mutfaktayken, oyun oynadığı oturma odasının açık olan penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hamza bebek, ilk müdahalesini ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

        Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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