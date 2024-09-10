Yanına yaklaşan bisikletlinin silahlı saldırısında yaralandı; o anlar kamerada

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bisikletiyle gelerek silahını ateşledikten sonra Mehmet Can Tunç'a tekme atıp kaçtığı görüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Can Tunç, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bisikletli tabancayla ateş açtı. Saldırgan, bacağından yaraladığı Tunç’a, tekme atıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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