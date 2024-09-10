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        Yanına yaklaşan bisikletlinin silahlı saldırısında yaralandı; o anlar kamerada

        BURSA'da, bisikletle yanına yaklaşan şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Can Tunç, bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:05
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        Yanına yaklaşan bisikletlinin silahlı saldırısında yaralandı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, bisikletle yanına yaklaşan şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Can Tunç, bacağından yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Can Tunç, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bisikletli tabancayla ateş açtı. Saldırgan, bacağından yaraladığı Tunç’a, tekme atıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bisikletiyle gelerek silahını ateşledikten sonra Mehmet Can Tunç'a tekme atıp kaçtığı görüldü.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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