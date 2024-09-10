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        Bursa'da büfede çıkan yangın bitişikteki mobilya imalathanesine sıçradı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir büfede çıkan yangında alevler bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:20
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        Bursa'da büfede çıkan yangın bitişikteki mobilya imalathanesine sıçradı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir büfede çıkan yangında alevler bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürülürken, mobilya imalathanesinde çalışan bir kişi yaralandı, iki iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

        Yangın saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 7’nci Sokakta bulunan büfede çıktı. İddiaya göre büfede ocaktan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yeri alev topuna dönerken, yangın bitişikte bulunan mobilya imalathanesinin ikinci katındaki sünger deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü. Büfe kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanlarından Yunus P.’nin (33) ellerinde yanıklar oluştu. Yaralı olay yerinde sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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