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        Boşanma davası çıkışı kızını darbeden damadını bacaklarından vuran kayınpedere ev hapsi

        BURSA'da boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:05
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        Boşanma davası çıkışı kızını darbeden damadını bacaklarından vuran kayınpedere ev hapsi
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        BURSA'da boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun (35) eski damadı İlyas U. (42) tarafından adliyenin otoparkında darbedildiğini gören Salim B. (59), tabanca ile önce havaya ateş açtı. Daha sonra eski damadını bacaklarından vuran Salim B. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan İlyas U., ifadesinde, "Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi. Polise teslim olup, "Kızıma şiddet uyguluyordu, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti" diyen Salim B.'ye ev hapis cezası verildi.

        Olay, 17 Temmuz'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde yeni adliye sarayının otoparkında meydana geldi. Kızı Ayşe U.'nun aile mahkemesinde görülen boşanma davasına katılan Salim B., duruşma sonrası otomobilini almak için gittiği otoparkta, kızının damadı İlyas U. tarafından aracın içinde darbedildiğini gördü. İddiaya göre önce havaya 2 el, ardından otomobile 3 el ateş açan Salim B., elindeki tabancayı damadına doğrultup, 2 el daha ateş ederek bacaklarından vurdu. İlyas U. kanlar içinde yere yığılırken, Salim B. kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İlyas U., polise verdiği ifadede, "Hakim bizi boşadı, arabama bindim. Eski kayınpederim araçtan inip, bana doğru koşarak sıkmaya başladı. Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

        'YUMRUK ATTI, BABAM BİR ANDA ESKİ EŞİME ATEŞ ETTİ'

        Babasının kendisini darbettiği gerekçesiyle boşandığı eşine ateş açtığını belirten Ayşe U. ise emniyetteki ifadesinde, şunları söyledi:

        "Babamla mahkemeye geldik. Davamız bitti, boşandık. Eski eşimle ana kapıdan çıktık. Benimle konuşmak istediğini söyledi. 'Baban seni dolduruyor, bu yüzden boşandık' diyerek çakıyı belime doğrulttu. Beni arabaya bindirmek için tehdit etti, yumruk attı. 'Seni öldürürüm' dedi, boğazımı sıktı, arabaya bindik. Beni darbederken, yüzüme yumruk attığı sırada, babam bu durumu gördü. Babam bir anda eski eşime ateş etti. 7 el silah sesi duydum."

        'KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM'

        Olay sonrası kaçıp, ofisine gittiği avukatı Sedat Gülen ile birlikte polise gidip teslim olan Salim B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Salim B., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, "Kızım boşandıktan sonra eski damadım arabada kızıma şiddet uyguluyordu. Aracın yanına gittim, silahım vardı, korkutmak için havaya ateş açtım. Mermi ona isabet etti. Olaydan sonra tabancayı suya fırlattım" dedi.

        'KENDİ İSTEĞİ İLE EYLEMİNE SON VERMİŞTİR'

        Salim B.'nin avukatı Sedat Gülen ise savunmasında, İlyas U.'nun 12 yıllık evliliği boyunca, uyuşturucu madde etkisiyle çok kez aile fertlerine saldırdığını öne sürdü. Müvekkilinin kızını darbedilirken gördüğü için ağır tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini ve öldürme amacı olmadığını belirten Gülen, "Evlat olduğu zaman insanın gözü dönebiliyor, mantıklı düşünemiyor bazen. O anki sinir ve duygu karışımı ile istemediği hareketler edebiliyor. Müvekkilim, damadın saldırılarına maruz kalmış bir insandır. Kendi kızına yapılan saldırı neticesinde hareket etmiştir. Dosyanın öldürmeye teşebbüs olmayacağı kanaatindeyiz. Öldürme gerektirecek bir durum yok. Müvekkil, öldürme şansına sahipken dahi yapmamıştır. Müvekkil, yere doğru ateş ederken mağdur yaralanmıştır. Müvekkilim kendi isteği ile eylemine son vermiştir. Bu da öldürme kastı ile hareket etmediğini gösterir. İstese mağduru kafasından dahi vurabilirdi. Müvekkilim kader kurbanıdır. Evladına uygulanan şiddet neticesinde hareket etmiştir. Bizzat kendimiz teslim olduk. Tutuklama bu aşamada ağır bir tedbir olacaktır" dedi.

        ADLİ TIP RAPORU GEREKÇE

        Mahkeme, Salim B.'ye ev hapis cezası verdi. Mahkeme, Salim B.'nin tutuklanmamasına gerekçe olarak kızının darbedildiğine dair adli tıp raporunu ve yargılamanın ilerleyen aşamasında uygulanabilecek 'haksız tahrik hükümleri'ni gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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