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        Sahilde otururken pompalı tüfekle öldürüldü

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahilde otururken, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edilen Süleyman Şahin (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:45
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        Sahilde otururken pompalı tüfekle öldürüldü
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde sahilde otururken, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edilen Süleyman Şahin (25) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde meydana geldi. Süleyman Şahin, iddiaya göre sahilde oturduğu sırada, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti.

        Otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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