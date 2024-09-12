Amcanın ağır yaralanıp, yeğeninin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletli Önder Birgül’ün (43) öldüğü, amcası Emin Birgül’ün (58) ağır yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet O. (26) tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet O. yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan sürücüsünün yolun karşısına geçmek istediği 16 BGP 594 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Önder Birgül ile amcası Emin Birgül yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralılardan Önder Birgül, kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Emin Birgül ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.