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        Amcanın ağır yaralanıp, yeğeninin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletli Önder Birgül'ün (43) öldüğü, amcası Emin Birgül'ün (58) ağır yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:05
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        Amcanın ağır yaralanıp, yeğeninin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletli Önder Birgül’ün (43) öldüğü, amcası Emin Birgül’ün (58) ağır yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet O. (26) tutuklandı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet O. yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan sürücüsünün yolun karşısına geçmek istediği 16 BGP 594 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Önder Birgül ile amcası Emin Birgül yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralılardan Önder Birgül, kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Emin Birgül ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis, kaza sırasında motosikleti kullanan kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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