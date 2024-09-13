Tabanca ile havaya ateş edip sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tabanca ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Haydar B. (15) polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Haydar B., önceki akşam evinin balkonundan tabanca ile havaya rast gele ateş ederken, arkadaşı ise cep telefonu ile görüntülerini çekip, sosyal medya hesabından, ‘Aslan kardeşim’ diyerek paylaştı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği Haydar B.'yi gözaltına aldı. ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan mahkemeye çıkartılan şüpheli, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Silah kurusıkı tabancaydı, amacım eğlenmekti" dedi.