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        Tabanca ile havaya ateş edip sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tabanca ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Haydar B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:55
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        Tabanca ile havaya ateş edip sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tabanca ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Haydar B. (15) polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Haydar B., önceki akşam evinin balkonundan tabanca ile havaya rast gele ateş ederken, arkadaşı ise cep telefonu ile görüntülerini çekip, sosyal medya hesabından, ‘Aslan kardeşim’ diyerek paylaştı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği Haydar B.'yi gözaltına aldı. ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan mahkemeye çıkartılan şüpheli, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Silah kurusıkı tabancaydı, amacım eğlenmekti" dedi.

        Savcılık tarafından, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Haydar B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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