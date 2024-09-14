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        Bursa'da, bariyerlere çarpan motosikletli kurye öldü

        BURSA'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletli kurye Murat Erkılıç, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 06:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 06:10
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        Bursa'da, bariyerlere çarpan motosikletli kurye öldü
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        BURSA'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletli kurye Murat Erkılıç, yaşamını yitirdi. Erkılıç'ın kaskının takılı olmadığı öğrenildi. 

        ​Kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde plakasız motosiklet ile seyir halinde olan motosikletli kurye Murat Erkılıç, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Kaskı takılı olmayan sürücü yaklaşık 23 metre, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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