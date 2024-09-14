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        Çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar; 2 tutuklama

        BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:40
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        Çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar; 2 tutuklama
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        BURSA'da polis ekiplerinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kentte çok sayıda kişinin, internetten, sahte web sitelerinden 'Araç kiralama, araç yedek parça' gibi ilanlarla dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri izledi. Ekipler, İstanbul ilinde çağrı merkezi kuran şüphelilerin, sosyal medya ve internet ortamında sahte web siteleri üzerinden araç kiralama, araç yedek parça adlı ilanlarla yaklaşık 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından savcılığın talimatıyla operasyon düzenlendi. Paravan çağrı merkezine yapılan baskında M.K. (22), A.C. (27), Y.S. (19), M.O.A. (26) ve M.A. (22) adlı 5 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hatlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.K. ve A.C. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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