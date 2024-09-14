Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yerlere izmarit atan sürücüler ile yayalara, 508 bin lira ceza kesildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde son 1 ay içinde, yerlere sigara izmariti attığı kameralar tarafından kaydedilen 248 sürücü ile yayaya toplam 508 bin 896 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlere izmarit atan sürücüler ile yayalara, 508 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde son 1 ay içinde, yerlere sigara izmariti attığı kameralar tarafından kaydedilen 248 sürücü ile yayaya toplam 508 bin 896 lira idari para cezası kesildi.

        İnegöl ilçesinde, sigara izmaritlerini yere atan sürücüler ile yayalara para cezası veriliyor. Belediye tarafından oluşturulan 'İzleme ve Değerlendirme Merkezi', ilçede 9 ayrı noktaya yerleştirilen toplam 45 kamera ile yerlere sigara izmariti atan sürücüleri belirleyip, kullandıkları araç plakasını, yakındaki zabıtalara bildiriyor. Ekipler, izmarit atan sürücüler ile yayalara, Kabahatler Kanunu uyarınca, 2 bin 52 liraya kadar idari para cezası yazıyor.

        Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, son 1 ay içinde 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza yazdıklarını belirterek, "Bu güzel şehri kirletmeye kimsenin hakkı yok. İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz haftanın her günü 24 saat hizmet veriyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 16 dakikada 8 cantık yiyen kişi gram altın kazandı
        Bursa'da 16 dakikada 8 cantık yiyen kişi gram altın kazandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bilek güreşinde Avrupa birincisi ikizler, Dünya Şampiyonası'ndan da derecel...
        Bilek güreşinde Avrupa birincisi ikizler, Dünya Şampiyonası'ndan da derecel...
        Şarkıcı Oğuzhan Koç Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Oğuzhan Koç Bursa'da konser verdi
        Çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar; 2 tutuklama
        Çağrı merkezi kurup 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar; 2 tutuklama
        Buckingham Sarayı'nın sofralarını süsleyen 'Bursa siyahı', AB tescilli olar...
        Buckingham Sarayı'nın sofralarını süsleyen 'Bursa siyahı', AB tescilli olar...