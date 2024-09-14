Bursa'da bariyerlere çarpıp ölen kuryenin meslektaşları: Motorcu dostu bariyerler istiyoruz

BURSA'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp hayatını kaybeden motosikletli kurye Murat Erkılıç (25), toprağa verildi. Cenazeye katılan Erkılıç'ın meslektaşları 'Belediyelerden bazı beklentilerimiz var. Motorcu dostu bariyerleri gibi, trafik ışıklarında 'Motorcuları fark edin' gibi uyarılar bulunmasını istiyoruz. Her hafta bir kardeşimizi toprağa vermek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, işten çıkıp evine gitmek isteyen motosikletli kurye Murat Erkılıç, plakasız motosikletiyle Kent Meydanı istikametine giderken, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Kaskı takılı olmayan sürücü yaklaşık 23 metre, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ Murat Erkılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan Hacı Adem Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Erkılıç'ın yakınlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı. Murat Erkılıç'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 'TRAFİKTE FARK EDİLMEK İSTİYORUZ' Murat Erkılıç'ın cenaze namazında gazetecilere açıklama yapan Bursa Tüm Emekçi Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Cemil Yaman, "Maalesef dün gece çok acı bir kaybımız oldu. Meslektaşımızı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bizler kurye dernekleri olarak meslektaşlarımızı derneklerimize sürekli davet ediyoruz. Böylelikle derneklerimizin vermiş olduğu mesleki ve motosiklet sürüş eğitimlerinden yararlanmalarını istiyoruz. Ayrıca araç sürücülerinin, motorlu taşıt sürücülerine dikkat etmelerini istiyoruz. Trafikte fark edilmek istiyoruz. Biz sadece paket taşımıyoruz, can da taşıyoruz. Bizim kaportamız sadece vücudumuz. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ancak sürücüler tarafından fark edilmiyoruz. Trafikte hızlı şekilde makaslar atan motosikletli kurye arkadaşlarımızla da bu tür hareketler yapmamaları konusunda sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Maalesef ki bu durumları bizler de yaşıyoruz. Böyle olayların olmasını istemiyoruz" dedi.

'HERKES KURYE OLMASIN' 25 yıldır motosikletli kuryelik yaptığını belirten Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Turgut Ay da, "Yıllardır bu mesleği herkesin yapmaması gerektiğini, bu mesleğin riskli olduğunu gerek devlet kurumlarına, gerek de belediyelere anlattık. Ama kimse tarafından dikkate alınmadık. Biz istiyoruz ki 22 yaş altındakiler kuryelik yapmasın, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olsun. Bununla ilgili ileri sürüş teknikleri gibi bir takım eğitimler verilsin. En azından eğitimli motosiklet sürücüsü trafikte bazı kazaları öngörebiliyor. Rahmetli olan arkadaşımızın ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Arkadaşımız gece işten çıkıyor, evine gelirken talihsiz bir kaza yaşıyor" ifadelerini kullandı.