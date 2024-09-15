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        Yolcuların bulunduğu minibüste husumetlisini vurup, düştüğü yerde darbetti

        BURSA'da Recep İnan (21), babası Ali İnan (48) ile tartıştığını öğrendiği husumetlisi Hüseyin Çekçen'i (22), bindiği yolcu minibüsünde ateş edip yaraladıktan sonra tabancanın kabzasıyla darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:50
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        Yolcuların bulunduğu minibüste husumetlisini vurup, düştüğü yerde darbetti
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        BURSA'da Recep İnan (21), babası Ali İnan (48) ile tartıştığını öğrendiği husumetlisi Hüseyin Çekçen'i (22), bindiği yolcu minibüsünde ateş edip yaraladıktan sonra tabancanın kabzasıyla darbetti. Başına aldığı darbeyle minibüsün açılan kapısından düşen Çekçen ağır yaralanırken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Recep İnan ile kavga sırasında bıçak çeken babası Ali İnan tutuklanırken, haklarında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 22 Aralık 2023’te Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Recep İnan, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin Çekçen ile yolda karşılaşan babası Ali İnan’ın tartıştığını, Çekçen’in kendisine yumruk atan babasını ittirdiğini öğrendi. Recep İnan, Hüseyin Çekçen’in, Bursa’ya dönmek üzere ilçedeki terminale gittiğini duydu. Terminale giden İnan, Çekçen’in minibüse bindiğini gördü. Recep İnan, kendisini görünce araçtaki koltukların arasına saklanan Çekçen'i, bir bebeğin de bulunduğu yolcuların arasında, tabanca ile ateş ederek yaraladı. Recep İnan’ın başına silahın kabzasıyla vurduğu Hüseyin Çekçen, aldığı darbeler sonrası minibüsün açılan kapısından düştü. Recep İnan, Hüseyin Çekçen'i burada da darbederken, babası Ali İnan da bıçak çekti. Yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM’

        Saldırıda ağır yaralanan Hüseyin Çekçen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan baba-oğul, olayda kullanılan tabanca ile birlikte evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Recep İnan ifadesinde, “3 yıl önce Hüseyin Çekçen ile kavga ettik. Beni dövdü. Ağabeyim de kendisini darbetti. Bunu kabullenemeyen Çekçen, ardından ağabeyimi silahla yaraladı. O günden sonra görüşmedik. Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, ‘Recep'i de vuracağım’ demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'Artistik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur” dedi.

        ‘KORKUDAN ARKA KOLTUKLARIN ARASINA SAKLANDIM’

        Uzun süren tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin Çekçen ifadesinde şunları söyledi:

        “Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturuyorum. Askerlik işim için Mustafakemalpaşa ilçesine gittim. Yolda, Ali İnan ile karşılaştım. Bana saldırıp yumruk attı. Olay büyümesin diye oradan uzaklaşıp, rica ettiğim polisler tarafından terminale bırakıldım. Minibüste beklerken, Recep İnan'ın bindiğim minibüse geldiğini gördüm. Korkudan arka koltukların arasına saklandım. Araca binen Recep İnan karnıma ateş etti. Tabancanın kabzasını kullanarak darbetti. Kavga sırasında arka kapı açılınca düştüm. Burada da darbetmeye devam etti.”

        SAVCI BABA-OĞULUN 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

        Kamera görüntülerinde, olay anında cebinden kesici alet çıkardığı görülen Ali İnan suçlamaları kabul etmedi. Kamera görüntülerinin de kanıt olarak dosyaya girdiği soruşturmanın ardından Recep İnan ve babası Ali İnan hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hüseyin Çekçen'in sanıklardan şikayetçi olduğu duruşmada tutuklu sanıklar, soruşturma kapsamında verdikleri ifadeleri tekrarladı. İlk duruşmada mütalaa veren savcı, suçunu sabit gördüğü Recep İnan ve Ali İnan’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

        'İDDİANAMEDEKİ SEVK MADDELERİ HATALI’

        Duruşmada savunma yapan Recep İnan’ın avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin eylemini öldürme kastı ile yapmadığını ve iddianamenin hatalı hazırlandığını öne sürdü. Olayın, müvekkilinin ağabeyini yaralayan müştekinin, ilçeye gelmesi nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen Gündoğdu, “Normalde bu kişiler çok farklı yerde oturmaktalar, ama müvekkilimin vurduğu kişi, bir süredir müvekkilimin etrafında gezmektedir. Babası bu durumu görünce eve giderek durumu ailesine anlatmıştır ve ailesini uyararak, ‘Bakın ağabeyinizi yaralayan şahıs bize yine zarar verebilir’ demiştir. Müvekkilim ve babası bu şahsın ilçeyi terk edip etmediğine bakmak için terminale gidiyorlar. Minibüste şahsı görüyorlar. Sonrasında bir münakaşa geçiyor. İddianamedeki sevk maddeleri biraz hatalı olmuş, şöyle ki; adam öldürmeye teşebbüs veya kasten yaralama konusunda bir ayrım yapılması gerektiğinde, özellikle İstinaf ve Yargıtay kararları, 4-5 kritere bakılması gerektiğini söylüyor. Öldürmeyi gerektirecek bir husumetin olup olmaması, hedef alınan bölgenin yeri, hedef alınan darbe sayısı gibi kriterlere bakılması gerekir” diye konuştu.

        BACAKLARINA ATEŞ ETTİĞİNİ SAVUNDU

        Recep İnan’ın, Hüseyin Çekçen’in bacaklarına doğru ateş ettiğini ancak silahın tepmesinden kaynaklı olarak kurşunun müştekinin karın bölgesine isabet ettiğini iddia eden avukat Gündoğdu, “Müştekide bir yaralama var. İddianamede şunu atlamışlar; müştekinin sol alt karından yemiş olduğu mermiden dolayı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ten sorumlu tutuluyor müvekkilim. Silahın tepme hızı vardır. Bir silahla hedef alınan bölgeye bizzat ateş edemezsiniz. Silah teptiği için yukarı ivme kazanır. Bacaklarına doğru hedef alsa da sol alt karına isabet etmiştir. Müvekkilimin en kötü şartlarda ‘Tahrik altında kasten yaralama’ suçundan ceza alacağını düşünüyoruz” dedi.

        Mahkeme heyeti, karar vermek için yargılamayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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