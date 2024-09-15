Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Oturduğu banktan düştü, başını beton zemine çarpıp öldü

        BURSA'da, oturduğu banktan düşüp, başını beton zemine çarpan Erol Köseoğlu (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oturduğu banktan düştü, başını beton zemine çarpıp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, oturduğu banktan düşüp, başını beton zemine çarpan Erol Köseoğlu (55), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Parka hava almaya gelen Erol Köseoğlu, dinlenmek için bir banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu, düşüp yere yığıldı. Başını beton zemine çarpan Köseoğlu kanlar içinde kalırken, parktakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erol Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Erol Köseoğlu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'daki "Türkiye Buluşmaları"nda konuşt...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'daki "Türkiye Buluşmaları"nda konuşt...
        Bursa'da babasının husumetlisini minibüste silahla vuran sanığın görüntüler...
        Bursa'da babasının husumetlisini minibüste silahla vuran sanığın görüntüler...
        İznik Gölü'nde yüzerken açığa sürüklenen 2 kardeş kurtarıldı
        İznik Gölü'nde yüzerken açığa sürüklenen 2 kardeş kurtarıldı
        İznik Gölü'nde rüzgarda sürüklenen deniz botundaki 2 çocuk kurtarıldı
        İznik Gölü'nde rüzgarda sürüklenen deniz botundaki 2 çocuk kurtarıldı
        Yolcuların bulunduğu minibüste husumetlisini vurup, düştüğü yerde darbetti
        Yolcuların bulunduğu minibüste husumetlisini vurup, düştüğü yerde darbetti