AK Parti'li Ala: Ayşenur kızımız soykırıma baş kaldırdığı için şehit edildi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Filistin’e barışçıl olarak giden Ayşenur kızımız, soykırıma baş kaldırdığı, zulme karşı çıktığı için oradaki katiller tarafından hunharca öldürüldü, katledildi, şehit edildi. Gazze'de binlerce insan, çoluk çocuk, yaşlı demeden katlediliyor” dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın 81 ilde başlattığı ‘Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları’ kapsamında Bursa’da STK temsilcileri bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından 17 ilçede gerçekleştirilecek olan ‘Bursa İçin Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe’ programının basın toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, eski İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile milletvekilleri ve STK başkanları katıldı.

'NEDEN İSLAM ALEMİ SESSİZ KALIYOR' Filistin'de İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin, dün Aydın'da düzenlenen cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, konuşmasına Gazze’deki soykırımı işaret ederek başladı. Ala, “Böyle bir toplantıda önceden hazırlamış olduğum birtakım değerlendirmeleri sizlerle paylaşmayı arzu ederdim. Ama içimden gelenleri konuşacağım sizlerle. Dün Ankara’dan Aydın’a oradan da Didim’e gittim. Artık sadece Türkiye’nin değil, bütün insanlığın evladı olan Ayşenur kızımızın cenaze merasimine katıldık. Onu sonsuzluğa uğurladık. Filistin’e barışçıl olarak giden Ayşenur kızımız, soykırıma baş kaldırdığı, zulme karşı çıktığı için gittiği Batı Şeria’da, oradaki katiller tarafından hunharca öldürüldü, katledildi, şehit edildi. Gazze’de binlerce insan, çoluk çocuk, yaşlı demeden katlediliyor. Ortada böyle bir durum varken, vicdanı olmayan büyük güçler bu zulmü destekliyor. Dünya nüfusunun yüzde 25’ine sahip olan İslam ülkeleri bu katliamı seyrediyor. Milletler, ülkeler, yönetimler ve oradaki insanların bir kısmı elinden geleni yapmaya çalışıyor. Batı’da da aynı şekilde bazı vicdanlı insanlar bu duruma isyan ediyor, ama önemli bir kısmı çaresizlik içerisinde durumu seyrediyor. Dünyanın en önemli varlıklarından olan petrolün, enerjinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan İslam dünyası neden bu hale düştü. Bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Hiç kimse orada yapılan zulme dur diyemiyor” diye konuştu.