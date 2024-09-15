Bursa'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup caddede karşılaşınca tartışmaya çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kavga, çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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