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        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada

        BURSA'da, otomobil sürücüsü ile aracını önüne park etmek istediği dükkan sahibi arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:15
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        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada
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        BURSA'da, otomobil sürücüsü ile aracını önüne park etmek istediği dükkan sahibi arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobilini, marketin önüne park etmek istedi. Dükkan sahibi buna izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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