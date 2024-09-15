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        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor'u kendi evinde ağırlayan Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:20
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        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta Tokat Belediye Plevnespor’u kendi evinde ağırlayan Bursaspor, 3’üncü Lig seyirci rekorunu kırdı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’ndaki maç için 40 bin bilet satıldı.

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta haftaya deplasmandaki Düzcespor galibiyeti ile başlayan Bursaspor, kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlıyor. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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