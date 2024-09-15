Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk StadyumuHAKEMLER: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre AkbulutBURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:03 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

        HAKEMLER: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre Akbulut

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Dk. 78Furkan Sakı), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Dk. 86 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk. 60 Barış Dalkıran), Mücahit Can Akçay (Dk. 78 Bora Yılmaz), Eren Tunalı (Dk. 60 Hamza Gür), Mehmet Yiğit, Musa Çağıran

        TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 76 Kadir Can Gündoğdu), Muhsin Polat, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 85 Umut Can Kanber), Deniz Pala, Emin Kaan Arslan, Ataberk Gök (Dk. 76 Serkan Gürses), Özgür Sürer (Dk. 85 Fırat Küçükgülmez), Recep Daylak, Murat Can Bölükbaşı, Haydar Deniz

        GOL: Dk. 33 İlhan Depe, Dk. 74 Mücahit Can Akçay, Dk. 87 Ahmet İlhan Özek (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: Muhammed Yavaş, Ömerhan Çıldır (Tokat Belediye Plevne Spor)

        TFF 3. Lig 1. Grup ikinci hafta maçında 41 bin 300 kişi ile üçüncü lig tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor, kendi sahasında Tokat Belediye Plevnespor’u coşkulu taraftarı önünde 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Profesörün trajik ölümü!
        Profesörün trajik ölümü!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı
        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada
        Bursa'da, park yeri kavgası kamerada
        Bursa'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
        Bursa'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
        BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
        BUDO'nun 6 seferi iptal edildi