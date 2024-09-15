Bursa'da husumetli iki grubun sandalyeli kavgası kamerada

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Kahvehanede oturan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kavga, çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'da, husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve sandalyeli kavga cep telefonuyla kayda alındı.

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