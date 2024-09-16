Park halindeki minibüs alev alev yandı

Kestel ilçesinde dün akşam saatlerinde park halindeki minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyeciler tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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