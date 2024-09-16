Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Balık tutmak için gittikleri bölgede kaybolan 3 kişi, 20 saat sonra bulundu

        BURSA'da dün balık tutmak için dereye gidip bölgede kaybolan 2 arkadaş, ekiplerin çalışmasıyla 20 saat sonra bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutmak için gittikleri bölgede kaybolan 3 kişi, 20 saat sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da dün balık tutmak için dereye gidip bölgede kaybolan 2 arkadaş, ekiplerin çalışmasıyla 20 saat sonra bulundu.

        Balık tutmak için dün 15.00 sıralarında Balaban Deresi'ne giden Ali Kaya, Ahmet Güneş ve Serhan Yıldız havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybedince kayboldu. Arkadaş grubu, cep telefonları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AKUT, JAK ve 10 kişiden oluşan AFAD ekibi, bulundukları yerden uzaklaşmamasını istedikleri 3 arkadaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaya Güneş ve Yıldız’a saat 11.00 sıralarında Balaban Mahallesi Softaboğan mevkiinde ulaştı. Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan ve sağlık durumları iyi olan 3 arkadaşın ifadelerine başvuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
        Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Taziye dönüşü kaza; 1'i ağır, 10 yaralı
        Taziye dönüşü kaza; 1'i ağır, 10 yaralı
        Tazideye dönüşü kaza; 1'i ağır, 10 yaralı
        Tazideye dönüşü kaza; 1'i ağır, 10 yaralı
        Park halindeki minibüs alev alev yandı
        Park halindeki minibüs alev alev yandı
        Bursa'daki mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlıyor
        Bursa'daki mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlıyor