Sürücü ile yayanın kavgası kamerada

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte yaya ve sürücü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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