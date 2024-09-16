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        Sürücü ile yayanın kavgası kamerada

        BURSA'da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:55
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        Sürücü ile yayanın kavgası kamerada
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        BURSA’da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte yaya ve sürücü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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