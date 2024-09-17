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        İcra takibi için geldiği Bursa'da otomobilin çarptığı avukat öldü

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:20
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        İcra takibi için geldiği Bursa'da otomobilin çarptığı avukat öldü
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), hayatını kaybetti. Kıskaç’ın icra takibi için İstanbul’dan Bursa’ya geldiği öğrenildi.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a, bir başka davaya bakmak için Uşak’a gideceği otobüsüne binmek için terminale yürüdüğü sırada, terminal yönüne giden Abdullah D.’nin (20) kullandığı 16 J 1144 plakalı otomobil çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki 16 FDN 25 plakalı cipe çarparak yere düştü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Kıskaç, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Abdullah D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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