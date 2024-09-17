İcra takibi için geldiği Bursa'da otomobilin çarptığı avukat öldü

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç (29), hayatını kaybetti. Kıskaç’ın icra takibi için İstanbul’dan Bursa’ya geldiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a, bir başka davaya bakmak için Uşak’a gideceği otobüsüne binmek için terminale yürüdüğü sırada, terminal yönüne giden Abdullah D.’nin (20) kullandığı 16 J 1144 plakalı otomobil çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki 16 FDN 25 plakalı cipe çarparak yere düştü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Kıskaç, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.