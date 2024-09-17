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        1 kişinin öldüğü silahlı 'yol verme' kavgasında, 2 kardeş adliyede

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u (30) tabancayla vurarak öldüren hafif ticari araç sürücüsü Ömer N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:25
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        1 kişinin öldüğü silahlı 'yol verme' kavgasında, 2 kardeş adliyede
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u (30) tabancayla vurarak öldüren hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. (25) ile yanındaki kardeşi Can N. (20), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında, kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonetin sürücüsü Ali Çubuk ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ömer N., kontrolsüz kavşakta 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ömer N., Ali Çubuk'a tabancayla ateş açtı. Çubuk, karnına isabet eden kurşunla yaralandı, şüpheli ise aracıyla kaçtı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Çubuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ömer N. ile olay sırasında yanındaki kardeşi Can N.'yi (20), suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

        'İSTEYEREK YAPMADIM'

        Jandarmadaki ifadesinde, Ali Çubuk’un kendisine ve kardeşine saldırdığını öne süren Ömer N.'nin, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Cerrah Mahallesi'nde bir adrese kargo bırakmak için kardeşimle gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptılar. Ben de yol verdim. O sırada araca gelip, bana ve kardeşime saldırdılar. Ben de korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.

        Ömer N. ile kardeşi Can N., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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