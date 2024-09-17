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        8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

        BURSA'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından, 1'inci kattaki beton zemine düşen Aziz Çapkın (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:15
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        8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
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        BURSA'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından, 1'inci kattaki beton zemine düşen Aziz Çapkın (30), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında çalışan Aziz Çapkın, bilinmeyen nedenle inşaatın 1'inci katına, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kalp masajıyla yeniden kalbini çalıştırdığı Çapkın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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