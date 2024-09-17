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        Gemlik'teki cinayette 2 şüpheli adliyede

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i (27) tüfekle öldürdükleri iddiasıyla aranan Ahmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:20
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        Gemlik'teki cinayette 2 şüpheli adliyede
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin’i (27) tüfekle öldürdükleri iddiasıyla aranan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19) polis tarafından yakalandı. Sorgularında Şahin ile aralarında husumet olduğunu söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 11 Eylül günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aralarından husumet bulunan Süleyman Şahin, Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ile Gençali Mahallesi Kumsaz Sahili'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet A. ve Emre Ş. yanlarındaki tüfekle Süleyman Şahin'e ateş etti. Şüpheliler kaçarken, vücuduna saçmalar isabet eden Şahin, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, olaydan bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde, "Süleyman Şahin ile aramızda geçmişe dayalı husumet vardı. Olay günü bizi yolda gördü. 'Burada ne geziyorsunuz. Sizi görmek istemiyorum' dedi. Aramızda kavga çıktı. Keşke bunları yaşamasaydık" dedikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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