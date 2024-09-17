Gemlik'teki cinayette 2 şüpheli adliyede

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin’i (27) tüfekle öldürdükleri iddiasıyla aranan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19) polis tarafından yakalandı. Sorgularında Şahin ile aralarında husumet olduğunu söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Eylül günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aralarından husumet bulunan Süleyman Şahin, Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ile Gençali Mahallesi Kumsaz Sahili'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet A. ve Emre Ş. yanlarındaki tüfekle Süleyman Şahin'e ateş etti. Şüpheliler kaçarken, vücuduna saçmalar isabet eden Şahin, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, olaydan bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.