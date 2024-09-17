1 kişinin öldüğü silahlı 'yol verme' kavgasında, kardeşler tutuklandı (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u tabancayla vurarak öldüren hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Namaz ile yanındaki kardeşi Can Namaz, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tabancayı ateşleyen Ömer Namaz 'Kasten öldürme', o sırada araçta olan kardeşi Can Namaz ise 'Cinayete iştirak etme' suçundan cezaevine gönderildi.

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