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        1 kişinin öldüğü silahlı 'yol verme' kavgasında, kardeşler tutuklandı (2)

        KASTENÖLDÜRME VE CİNAYETE İŞTİRAKTEN TUTUKLAMABursa'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u tabancayla vurarak öldüren hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Namaz ile yanındaki kardeşi Can Namaz, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:57
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        1 kişinin öldüğü silahlı 'yol verme' kavgasında, kardeşler tutuklandı (2)
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        KASTENÖLDÜRME VE CİNAYETE İŞTİRAKTEN TUTUKLAMA

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u tabancayla vurarak öldüren hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Namaz ile yanındaki kardeşi Can Namaz, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tabancayı ateşleyen Ömer Namaz 'Kasten öldürme', o sırada araçta olan kardeşi Can Namaz ise 'Cinayete iştirak etme' suçundan cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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