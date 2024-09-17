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        Gemlik'teki cinayette 2 şüpheli tutuklandı (2)

        2'SİDE TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin'i tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:55
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        Gemlik'teki cinayette 2 şüpheli tutuklandı (2)
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        2’SİDE TUTUKLANDI

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde Süleyman Şahin’i tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ahmet Ay ve Hasan Emre Şen, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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