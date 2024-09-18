Hafif ticari araçla kreş servisi çarpıştı; 8'i çocuk, 11 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafit ticari araç ile kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa M. (36) yönetimindeki, özel kreşe giden çocukları taşıyan 16 S 6558 plakalı servis minibüsü, Hicran Sokak'tan çıkan Ufuk M.'nin (37) kullandığı 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsündeki çocuklar Mehmet Ali Ç. (5), Ayşe Ç. (5), Yusuf Y. (4), İbrahim Efe B. (4), Elisa S. (4), Zümra Ü. (5), Elisa E. (4), Asel K. (5) ve servis hostesi Aslı A. (42) yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.