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        Trafikte husumetlisini tabancayla vurup, polisleri bekledi

        BURSA'da Ömer Artan (43), trafikte karşılaştığı husumetlisi Temel Parlaktaş'a (51) tabancayla bacaklarından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:20
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        Trafikte husumetlisini tabancayla vurup, polisleri bekledi
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        BURSA'da Ömer Artan (43), trafikte karşılaştığı husumetlisi Temel Parlaktaş’a (51) tabancayla bacaklarından vurdu. Artan, olay yerinde bekleyip, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Mustafa Karaer Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle caddede seyreden Ömer Artan, iddiaya göre bir süre ticaret yaptığı, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Temel Parlaktaş ile karşılaştı. Parlaktaş'ın kullandığı kamyoneti takip eden Artan, araç yavaşladığı sırada otomobilinden inip, yanındaki tabancayla kamyonete ateş açtı. Temel Parlaktaş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ömer Artan da kamyonetin yanında bekledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Temel Parlaktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer Artan ise bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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