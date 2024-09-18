Otomobiliyle avukata çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolda yürüyen Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Abdullah Dikmen (20) tutuklandı.
BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolda yürüyen Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a (29) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Abdullah Dikmen (20) tutuklandı. Dikmen’in askerden izne geldiği ve 0,48 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza 16 Eylül’de saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, Uşak’taki bir başka davaya bakmak amacıyla terminale doğru yaya olarak yola çıktı. Bu sırada terminal yönüne giden Abdullah Dikmen’in kullandığı 16 J 1144 plakalı otomobil Avukat Kıskaç’a çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki 16 FDN 25 plakalı cipe çarparak yere düşüp, başına darbe aldı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Kıskaç, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman’a gönderilirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Dikmen’in askerden izne geldiği ve 0,48 promil alkollü olduğu öğrenildi. Dikmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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