Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomobiliyle avukata çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolda yürüyen Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Abdullah Dikmen (20) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiliyle avukata çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolda yürüyen Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a (29) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Abdullah Dikmen (20) tutuklandı. Dikmen’in askerden izne geldiği ve 0,48 promil alkollü olduğu öğrenildi.

        Kaza 16 Eylül’de saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İlçeye icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, Uşak’taki bir başka davaya bakmak amacıyla terminale doğru yaya olarak yola çıktı. Bu sırada terminal yönüne giden Abdullah Dikmen’in kullandığı 16 J 1144 plakalı otomobil Avukat Kıskaç’a çarptı. Savrulan Kıskaç, park halindeki 16 FDN 25 plakalı cipe çarparak yere düşüp, başına darbe aldı.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Kıskaç, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

        Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman’a gönderilirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah Dikmen’in askerden izne geldiği ve 0,48 promil alkollü olduğu öğrenildi. Dikmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor
        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor
        Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi...
        Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi...
        Trafikte husumetlisini tabancayla vurup, polisleri bekledi
        Trafikte husumetlisini tabancayla vurup, polisleri bekledi
        Hafif ticari araçla kreş servisi çarpıştı; 8'i çocuk, 11 yaralı
        Hafif ticari araçla kreş servisi çarpıştı; 8'i çocuk, 11 yaralı
        TİGEM Karacabey İşletmesinde gelecek yıl hedef 11 bin 500 kuzu
        TİGEM Karacabey İşletmesinde gelecek yıl hedef 11 bin 500 kuzu
        Osimhen ile seremoniye katılan Mert: Tekrar karşılaşırsak maskesini isteyec...
        Osimhen ile seremoniye katılan Mert: Tekrar karşılaşırsak maskesini isteyec...