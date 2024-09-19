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        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi ve ona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 01:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:15
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        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi ve ona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Aydın (24) yönetimindeki 16 BFR 895 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ekrem Başbay'a (60) çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli Mehmet Aydın ile Ekrem Başbay ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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