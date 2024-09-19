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        15 yıl hapisle aranan hükümlü, kahvehanede oyun oynarken yakalandı; çobanlık yaparak saklanmış

        BURSA'da yargılandığı davada 2014 yılında 15 yıl 2 ay hüküm giyen Davut Doğan, kahvehanede oyun oynarken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:00
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        15 yıl hapisle aranan hükümlü, kahvehanede oyun oynarken yakalandı; çobanlık yaparak saklanmış
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        BURSA'da yargılandığı davada 2014 yılında 15 yıl 2 ay hüküm giyen Davut Doğan, kahvehanede oyun oynarken yakalandı. Doğan'ın kardeşinin kimliğini kullandığı ve dağlarda çobanlık yapıp saklandığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçları da aralarında olan 9 yakalanma emriyle 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Doğan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Sistemde kayıtlı adresi, fotoğrafı ve sosyal medya hesabı bulunmayan hükümlünün, sabit adreste uzun süre kalmadığı, mecbur kalmadıkça şehir merkezine inmediği ve dağlarda çobanlık yaptığı tespit edildi. Kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şüphelinin, 2 gün önce Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde kahvehanede arkadaşlarıyla buluşacağı belirlenince, ekipler harekete geçti. Ekipler, 17 Eylül'de kahvehaneye baskın yapıp, arkadaşlarıyla oyun oynayan Davut Doğan’ı gözaltına aldı. Doğan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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