Kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırdıran okul müdürü açığa alındı (2)
OKULMÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUMilli Eğitim Bakanlığı, Bursa'da kadın müdür yardımcısı D.
OKULMÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa’da kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını kırdıran okul müdürü E.K.K. hakkında ‘Kamu malına zarar vermek’ten suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Esra TÜRKER/BURSA,
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