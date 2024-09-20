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        Kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırdıran okul müdürü açığa alındı (2)

        OKULMÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUMilli Eğitim Bakanlığı, Bursa'da kadın müdür yardımcısı D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:52
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        Kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırdıran okul müdürü açığa alındı (2)
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        OKULMÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa’da kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını kırdıran okul müdürü E.K.K. hakkında ‘Kamu malına zarar vermek’ten suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        Esra TÜRKER/BURSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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