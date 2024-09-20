3 çocuğun 35 saniyedeki 160 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

BURSA'da telefon mağazasına giren 3 çocuk, 160 bin TL değerinde 2 telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. O anlar iş yerinin kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 160 bin TL değerinde olan 2 lüks telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 çocuğun hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sorumlusunun ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları yakalamak için çalışması başlattı.