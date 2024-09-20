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        3 çocuğun 35 saniyedeki 160 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

        BURSA'da telefon mağazasına giren 3 çocuk, 160 bin TL değerinde 2 telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:47 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:50
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        3 çocuğun 35 saniyedeki 160 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada
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        BURSA'da telefon mağazasına giren 3 çocuk, 160 bin TL değerinde 2 telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. O anlar iş yerinin kamerasıyla görüntülendi.

        Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 160 bin TL değerinde olan 2 lüks telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 çocuğun hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sorumlusunun ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları yakalamak için çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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