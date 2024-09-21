Bursa'da 'sahte kart' operasyonu; 3 tutuklama

BURSA'da, yabancı uyruklu vatandaşlara yaşadıkları ülkelere ait kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenleyen 3 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin, işyeri ve adreslerinde bilgisayar, sahte kimlik kartları ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Danışmanlık ve Turizm Acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara, yaşadıkları ülkelerin kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenlenip, kargo ile yurt dışına gönderildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kargoya verilmek üzere zarflara koyulmuş sahte 27 kartı kargo firmasına getirdiği tespit edilen A.K., A.K.E.A ve birlikte hareket ettikleri S.J. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.