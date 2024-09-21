Halk otobüsü ağaca çarptı, 5 yolcu yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 yolcu otobüsün arka camından fırlayan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 5 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

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