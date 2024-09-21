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        Halk otobüsü ağaca çarptı, 5 yolcu yaralandı

        BURSA'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:05
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        Halk otobüsü ağaca çarptı, 5 yolcu yaralandı
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        BURSA'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, biri otobüsün arka camından fırlayan 5 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 yolcu otobüsün arka camından fırlayan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 5 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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