1923 Mustafakemalpaşaspor-Çorlu Spor 1947: 0-1
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: A.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: A.Rıza Altunbakır, Mustafa Sert, Yunus Yıldız
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Yusuf Ali Çakır(Dk. 85 İbrahim Aksu),Erdinç Çepoğlu, Abdulkadir Dursun, Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı, Çağlar Özel(Dk. 65 Doğacan Diker)Doğanay Kılıç, Furkan Özdemir, Erdal Kaya(Dk. 70 Berkin Taşkın), Kerem Yaşa(Dk. 70 Muhammed Emin Bektaş)
ÇORLUSPOR 1947: Cenk Gönen, Muharrem Doğan, Mehmet Albayrak, Hüseyin Ayan, Yasin Tosun(88 Berke Avaz) Emirhan Kayar(Dk. 68 Mahsun Çapkan), Volkan Ulu, Caner Doğan (Dk. 77 Erdem Onur Beytaş), Bahadır Taşdelen(Dk. 76 Metin Peker), Alperen Doğan, Sinan Kurumuş
GOL: Dk. 6 Sinan Kurumuş
SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, Doğanay Kılıç, İbrahim Aksu (1923 Mustafakemalpaşaspor)
Sinan Kurumuş, Yasin Tosun, Muharrem Doğan, Caner Doğan
TFF 3. Lig 3. Hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Çorlu Spor 1947'ye 1-0 mağlup oldu.
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