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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Çorlu Spor 1947: 0-1

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:30
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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Çorlu Spor 1947: 0-1
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        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: A.Rıza Altunbakır, Mustafa Sert, Yunus Yıldız

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Alper Kaan Çakır, Yusuf Ali Çakır(Dk. 85 İbrahim Aksu),Erdinç Çepoğlu, Abdulkadir Dursun, Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı, Çağlar Özel(Dk. 65 Doğacan Diker)Doğanay Kılıç, Furkan Özdemir, Erdal Kaya(Dk. 70 Berkin Taşkın), Kerem Yaşa(Dk. 70 Muhammed Emin Bektaş)

        ÇORLUSPOR 1947: Cenk Gönen, Muharrem Doğan, Mehmet Albayrak, Hüseyin Ayan, Yasin Tosun(88 Berke Avaz) Emirhan Kayar(Dk. 68 Mahsun Çapkan), Volkan Ulu, Caner Doğan (Dk. 77 Erdem Onur Beytaş), Bahadır Taşdelen(Dk. 76 Metin Peker), Alperen Doğan, Sinan Kurumuş

        GOL: Dk. 6 Sinan Kurumuş

        SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, Doğanay Kılıç, İbrahim Aksu (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        Sinan Kurumuş, Yasin Tosun, Muharrem Doğan, Caner Doğan

        TFF 3. Lig 3. Hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Çorlu Spor 1947'ye 1-0 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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