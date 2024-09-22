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        Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, direğe çarpıp alev aldı

        BURSA'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhası direğine çarparak alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 04:35 Güncelleme: 22.09.2024 - 04:40
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        Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, direğe çarpıp alev aldı
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        BURSA'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhası direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.E.D.(25) yönetimindeki 16 YBG 29 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan hafif ticari araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yaralandı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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