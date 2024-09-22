Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Ürünlü Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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