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        'Yurt dışında' algısı oluşturup, 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı; arandığı sürede çocukları da olmuş

        BURSA'da, 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası alan, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla 'Yurt dışına kaçtı' algısı oluşturan Sabahattin Özer (43), 10 yıl sonra yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:00
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        'Yurt dışında' algısı oluşturup, 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı; arandığı sürede çocukları da olmuş
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        BURSA’da, 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası alan, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurt dışına kaçtı’ algısı oluşturan Sabahattin Özer (43), 10 yıl sonra yakalandı. Bu süreçte 2 çocuğu olduğu belirlenen Özer, tutuklanıp, cezaevine konuldu.

        Bursa'da, 2014 yılında ‘Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma’ ve ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Sabahattin Özer, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurt dışına kaçtı’ algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinin çevresinde görülmeyen, sosyal medya kullanmayan Özer'in, nüfus kayıtları incelendiğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Yurt içinde olacağı düşünülen Sabahattin Özer'in eşi F.Ö.’nün kayıtlarını inceleyen polis, Fethiye Mahallesi’nde, muhtarlığın bilgisi olmadan bir evde çocuklarıyla oturduğunu tespit etti.

        EŞİ ÜZERİNE KAYITLI OTOMOBİLİN PTS KAYITLARI İNCELENDİ

        Ekipler, 2017 doğumlu olan çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek, ilkokul çevresinde yaptığı araştırmada, üzerine 77 plakalı otomobil kayıtlı olan F. Ö.'nün, adresine ulaştı. Polisler, aracın incelenen PTS kayıtlarında sürekli olarak İstanbul'da görüldüğünü tespit etti. Bazı günler geç saatlerde otomobilin Bursa’ya geldiği belirlenince, Özer tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı.

        OTOMOBİLİ PARK EDİP, EVİNE GİRDİĞİNDE YAKALANDI

        20 Eylül günü Bursa’ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden Sabahattin Özer, yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan hükümlü sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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