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        Bursa'da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalan 2 çocuk yakalandı

        BURSA'da girdikleri mağazadan 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu çalıp, kaçan 3 şüpheliden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:30
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        Bursa'da 195 bin TL değerinde cep telefonu çalan 2 çocuk yakalandı
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        BURSA'da girdikleri mağazadan 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu çalıp, kaçan 3 şüpheliden Y.K. (13) ile H.F. (12) yakalandı.

        Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına 20 Eylül’de saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sorumlusunun ihbarı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. ile H.F.'yi çaldıkları 3 cep telefonu ile yakaladı. Cep telefonları mağazaya teslim edilirken, 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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