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Bursa'daeğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybettiBURSA'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü.
Bursa’daeğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti
BURSA’nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.
Kaza saat 08.10 sıralarında Yenişehir Havaalanı apronunda meydana geldi. 2 kişilik eğitim uçağının düşmesi sonucu öğretmen pilot ile öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti.
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