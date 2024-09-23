İşçi servis minibüsü aydınlatma direğine çarpıp devrildi; 13 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 12 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde’de meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmek üzere yola çıkan Mevlüt K. (61) yönetimindeki 16 J 3016 plakalı servis minibüsü, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüs karşı yöne geçti. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bazıları kendi imkanları ile çıkarken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.