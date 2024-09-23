Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (4)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın, 17 Haziran 2020’de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi’nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

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