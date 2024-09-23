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        Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (4)

        2020'DEİLK YALNIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞBursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın, 17 Haziran 2020'de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi'nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:15
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        Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (4)
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        2020‘DEİLK YALNIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞ

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında öğretmen pilot Ünal Aster ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın, 17 Haziran 2020’de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi’nde, ilk yalnız uçuşunu geçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

        Denizhan KARAHANCI-Mehmet İNAN-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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